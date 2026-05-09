Konya’da Belediye Başkanı hastanelik oldu!

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer’in sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
TEDAVİSİ KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE DEVAM EDİYOR
Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü süreçte kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer, sağlık sorununa müdahale eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
BELEDİYE BAŞKANI DR. SADIK SEFER'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
10 gündür şiddetli akut bel fıtığı ağrıları yaşadığını belirten Başkan Sefer, Konya Şehir Hastanesi Algoloji ve Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Selin Balta başta olmak üzere tüm ekibe, hastane yönetimine ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.
Sefer açıklamasında, "10 gündür şiddetli ağrılarını çektiğim akut bel fıtığı ağrılarından müdahaleleriyle kurtaran Konya şehir hastanesi doktoru sayın Algoloji ve fizik tedavi uzmanı güler yüzlü hasta yaklaşımı harika doçen Dr Selin Balta hanımefendiye ekibine şehir hastanesi yönetiçi ve tüm doktorlarına il sağlık müdürlüğümüze teşekkür ediyorum böyle bir kuruluşunu iyiki Konya'mıza kazandırmış devletimiz. Ayrıca rahatsızlığım boyunca her dakika yanımda olan başkan yardımcıma ve Mustafa yeğenime tüm belediye personelime teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
