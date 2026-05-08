Konya tarımında dijital vurgusu

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Uluslararası Tarımsal Bilimler Kongresi kapsamında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan Bilim Festivali alanını ziyaret etti.

AÇILIŞ PROGRAMINA PROTOKOL KATILDI

Festivalin açılış programı, Yavuz Güner ve Bayram Gale'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından Duran Seçen, protokol üyeleriyle birlikte İl Müdürlüğü standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

TARIMDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Festival alanında kurulan stantları gezen İl Müdürü Seçen, tarımda dijital dönüşüm kapsamında yürütülen projeler hakkında kurum ve kuruluş temsilcilerinden bilgi aldı. Ziyaretlerde özellikle teknoloji destekli üretim modelleri, verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar ve dijital tarım çözümleri ön plana çıktı.

ÖĞRENCİLER VE MİSAFİRLERE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Stand ziyaretleri boyunca İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakanlık ve İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere ve misafirlere bilgilendirmelerde bulunuldu. Tarımda dijitalleşme, üretim kapasitesinin artırılması ve verimliliğin geliştirilmesine yönelik uygulamalar ziyaretçilere tanıtıldı.

(Ali Asım Erdem)

