Tarımda dijital dönüşüm programı Konya’da gerçekleştirildi

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Tarımsal Bilimler Kongresi kapsamında gerçekleştirilen "Tarımda Dijital Dönüşüm” programında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen tarafından dijital tarım uygulamaları ve sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
GENİŞ KATILIM SAĞLANDI
Programa; Yavuz Güner, Bayram Gale, Zeki Bayramoğlu, Mustafa Harmankaya ve Rıfat Kavuneker başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
DİJİTAL TARIM UYGULAMALARI ANLATILDI
Programda konuşan Duran Seçen, tarımda üretim ve verimliliğin artırılması adına çağın gerekliliklerine uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekti. İl Müdürlüğü ve Bakanlık tarafından yürütülen dijital tarım uygulamaları hakkında bilgiler paylaşılırken, sahada hayata geçirilen çalışmaların üretime sağladığı katkılar da katılımcılarla paylaşıldı.
"TÜM PAYDAŞLARLA SAHADAYIZ”
İl Müdürü Seçen, konuşmasında tüm paydaşlarla birlikte sahada olmaya ve Konya ile ülke tarımına katkı sağlayacak her çalışmanın içerisinde yer almaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Kongrenin ülke ve Konya tarımı adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni eden Seçen, üreticilere de bereketli bir sezon diledi.
(Ali Asım Erdem)