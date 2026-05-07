GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,295 TL
EURO
53,274 TL
STERLİN
61,800 TL
GRAM
6.883 TL
ÇEYREK
11.356 TL
YARIM
22.513 TL
CUMHURİYET
44.418 TL
KONYA Haberleri

Çumra’da Hıdırellez coşkusu gökyüzüne taşındı: Uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu

Bekir Turan
İnternet editörü
Çumra’da Hıdırellez coşkusu gökyüzüne taşındı: Uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu
Hıdırellez kapsamında Sırçalı Mesire Alanı’nda düzenlenen Uçurtma Şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Çumra Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar, gökyüzünü birbirinden renkli uçurtmalarla süsledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullarda belediye tarafından dağıtılan uçurtmalarını alan çocuklar, aileleriyle birlikte etkinlik alanını doldurdu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen şenlikte çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekerken, aileler de keyifli anlar yaşadı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'a teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Hıdırellez'in birlik, bereket ve umut anlamı taşıdığına dikkat çekerek çocukların doğayla buluşmasının önemine vurgu yaptı.

Başkan Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Çumra'mızda gökyüzü sadece uçurtmalarla değil; evlatlarımızın neşesi ve umuduyla renklendi. Geleneksel Uçurtma Şenliğimiz, çocuklarımız ve aileleri için unutulmaz hatıralar bıraktı. Hıdırellez'in bereketini, çocuklarımızın dijital ekranlardan uzaklaşıp aileleriyle birlikte doğayla iç içe eğlendiği bu güzel manzarayla karşıladık. Bu anlamlı etkinlikte alanı dolduran tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”

Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği, hem çocukların sosyal etkinliklere katılımını artırdı hem de ailelerin bir araya gelerek bahar coşkusunu paylaşmasına vesile oldu. Etkinlik sonunda gökyüzünü süsleyen uçurtmalar, Hıdırellez'in birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan unutulmaz görüntüler oluşturdu.

(Bekir Turan)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER