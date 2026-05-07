Çumra’da Hıdırellez coşkusu gökyüzüne taşındı: Uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu

Hıdırellez kapsamında Sırçalı Mesire Alanı’nda düzenlenen Uçurtma Şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Çumra Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar, gökyüzünü birbirinden renkli uçurtmalarla süsledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullarda belediye tarafından dağıtılan uçurtmalarını alan çocuklar, aileleriyle birlikte etkinlik alanını doldurdu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen şenlikte çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekerken, aileler de keyifli anlar yaşadı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'a teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Hıdırellez'in birlik, bereket ve umut anlamı taşıdığına dikkat çekerek çocukların doğayla buluşmasının önemine vurgu yaptı.

Başkan Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Çumra'mızda gökyüzü sadece uçurtmalarla değil; evlatlarımızın neşesi ve umuduyla renklendi. Geleneksel Uçurtma Şenliğimiz, çocuklarımız ve aileleri için unutulmaz hatıralar bıraktı. Hıdırellez'in bereketini, çocuklarımızın dijital ekranlardan uzaklaşıp aileleriyle birlikte doğayla iç içe eğlendiği bu güzel manzarayla karşıladık. Bu anlamlı etkinlikte alanı dolduran tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”

Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği, hem çocukların sosyal etkinliklere katılımını artırdı hem de ailelerin bir araya gelerek bahar coşkusunu paylaşmasına vesile oldu. Etkinlik sonunda gökyüzünü süsleyen uçurtmalar, Hıdırellez'in birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan unutulmaz görüntüler oluşturdu.

(Bekir Turan)