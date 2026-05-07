Konya’da 28 yaşındaki gence tüfekle saldırı!

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen tüfekli saldırıda 28 yaşındaki K.T. yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

HUSUMET KANLI BİTTİ

Edinilen bilgilere göre olay, Seyran Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, yanında bulunan tüfekle K.T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği K.T., kol ve karın bölgesinden yaralandı.

YARALI KONYA'YA SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.T., burada yapılan müdahalenin ardından ileri tedavi için Konya'ya sevk edildi.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

(Cumali Özer)