KONYA Haberleri

AKOM'dan Konya için uyarı!

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

AKOM'dan Konya için uyarı!
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.

Konya AKOM, yıldırım ve şimşek olaylarının ani ve ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"Kısa sürede önlem almak hayati”

Yapılan açıklamada, yıldırım ve şimşek anlarında kısa sürede doğru önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Özellikle ani gelişen hava olaylarında dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Her ortamda risk var

Açık alanda, araçta ya da evde bulunulsa dahi yıldırım riskinin göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilirken, bulunduğunuz ortama göre basit ama etkili tedbirlerle risklerin en aza indirilebileceği kaydedildi.

Vatandaşlara dikkat çağrısı

Yetkililer, olası tehlikelere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, vatandaşların uyarıları dikkate almasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

(Berna Ata)

