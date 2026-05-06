Yeni YSK Başkanı Serdar Mutta kimdir? Serdar Mutta kaç yaşında, nereli?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına 6 Mayıs 2026’da seçilen Serdar Mutta’nın hayatı, yaşı ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Peki, Yeni YSK Başkanı Serdar Mutta kimdir? Serdar Mutta kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Serdar Mutta kimdir?
Serdar Mutta, 1 Ocak 1974 tarihinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Kırıkhan Lisesi'nde tamamlayan Serdar Mutta, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.
Mezuniyetinin ardından askerlik görevini İzmir'in Konak ilçesinde askeri hâkim olarak yerine getirdi.
Serdar Mutta'nın kariyer hayatı
Meslek hayatına İstanbul Beyoğlu'nda hâkim adayı olarak başlayan Serdar Mutta Hüyük, Uzundere ve Türkoğlu'nda hâkimlik görevini yaptı.
Kariyeri boyunca Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği gibi önemli görevler üstlendi.
16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Serdar Mutta 6 Mayıs 2026 tarihinde YSK başkanlığında göreve başladı.
