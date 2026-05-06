Bayram ikramiyesi ödeme günleri 2026: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son olarak emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etmişti. Gözler ise ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihlere çevrildi. 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Her yıl, yıl da 2 kez emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyelerinin ikincisi Kurban Bayramı'nın öncesinde hesaplara geçecek. Gözler ise hükümet tarafından belirlenecek olan bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti. Buna göre; Emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI? Kurban Bayramı bu yıl 27-28-29-30 Mayıs tarihleri arasına denk geliyor. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir artış gelmemiş ve ikramiyeler 4 bin lira olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda da bir zam beklenmiyor. 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ Kurban Bayramı Arefe Günü - 26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi Kaynak: Haber Merkezi

