Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına gerilemesi, “Havalar ne zaman ısınacak?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? İşte detaylar...

Mayıs ayının ilk günlerinde etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde görülen kar yağışı sonrası gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un son tahminlerine çevrildi. Soğuk havanın ne zaman etkisini kaybedeceği merak konusu oldu. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? İşte detaylar...

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Mayıs ayına girilmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altında seyretmesi, "Kış geri mi geldi?” sorularını da beraberinde getirdi. 3 Mayıs Pazar günü İstanbul başta olmak üzere 41 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, fırtına ve sağanak yağışın ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

MGM'nin son verilerine göre, çarşamba gününe kadar serin ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu tarihten sonra ise sıcaklıkların kademeli olarak artacağı ve termometrelerin yeniden yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Konya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının kademeli olarak ılımanlaşması bekleniyor. 4 Mayıs Pazartesi günü gündüz en yüksek sıcaklığın yaklaşık 7 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

5 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklıklarının 9 derece seviyelerine çıkması öngörülürken, gece sıcaklığın 0 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

6 Mayıs Çarşamba gününe gelindiğinde ise gündüz sıcaklıklarının belirgin şekilde artarak yaklaşık 15 dereceye ulaşacağı, gece saatlerinde ise 1 derece civarında olcağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi