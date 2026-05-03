GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,150 TL
EURO
52,850 TL
STERLİN
61,400 TL
GRAM
6.710 TL
ÇEYREK
11.067 TL
YARIM
21.939 TL
CUMHURİYET
43.287 TL
YAŞAM Haberleri

Bu hafta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak?

Bu hafta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak?
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına gerilemesi, “Havalar ne zaman ısınacak?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? İşte detaylar...

Mayıs ayının ilk günlerinde etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde görülen kar yağışı sonrası gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un son tahminlerine çevrildi. Soğuk havanın ne zaman etkisini kaybedeceği merak konusu oldu.  Peki, bu hafta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? İşte detaylar...

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Mayıs ayına girilmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altında seyretmesi, "Kış geri mi geldi?” sorularını da beraberinde getirdi. 3 Mayıs Pazar günü İstanbul başta olmak üzere 41 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, fırtına ve sağanak yağışın ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 

MGM'nin son verilerine göre, çarşamba gününe kadar serin ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu tarihten sonra ise sıcaklıkların kademeli olarak artacağı ve termometrelerin yeniden yükselişe geçeceği tahmin ediliyor. 

KONYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Konya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının kademeli olarak ılımanlaşması bekleniyor. 4 Mayıs Pazartesi günü gündüz en yüksek sıcaklığın yaklaşık 7 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

5 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklıklarının 9 derece seviyelerine çıkması öngörülürken, gece sıcaklığın 0 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

6 Mayıs Çarşamba gününe gelindiğinde ise gündüz sıcaklıklarının belirgin şekilde artarak yaklaşık 15 dereceye ulaşacağı, gece saatlerinde ise 1 derece civarında olcağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER