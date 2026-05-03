Ünlü youtuber Konya’ya geldi! Tarihi cami yağmura rağmen doldu taştı

Ünlü YouTuber Sertaç Abi, "Kardeşlik Buluşması” sloganıyla bugün Konya'ya geldi.
Etkinlik, tarihi Kapu Camii'nde yoğun yağışa rağmen büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Alanın tamamen dolduğu buluşmada vatandaşlar programı ilgiyle takip etti.
ÇOCUKLARLA İKİNDİ NAMAZI VE MANEVİ BULUŞMA
Program kapsamında çocuklarla birlikte ikindi namazı kılındı. Manevi atmosferin hâkim olduğu etkinlikte katılımcılar hem ibadet etti hem de birlik ve kardeşlik teması etrafında bir araya geldi.
YOUTUBE, OYUNLAR VE BOYKOT ÜZERİNE SOHBET
Namazın ardından Sertaç Abi, katılımcılarla YouTube içerikleri, dijital oyunlar ve boykot konuları üzerine sohbet gerçekleştirdi. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte özellikle gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.
