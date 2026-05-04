Konya’da ücretsiz soğan dağıtılıyor!

Konya'nın Çumra ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik örnek bir dayanışma hareketi yapıldı. İlçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda ücretsiz soğan dağıtımı yapılıyor.
Hayırseverden dikkat çeken destek
Edinilen bilgilere göre, Çumra'da bir petrol içerisinde bir hayırsever tarafından soğan dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ekonomik olarak zorlanan vatandaşlara destek olmayı amaçlayan bu anlamlı yardım, ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.
Dağıtımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, belirtilen noktaya giderek ücretsiz şekilde soğan alabileceği ifade edildi. Yardımın herhangi bir şart olmaksızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı öğrenildi.
Daha önce de yapılmıştı
Öte yandan farklı bir hayırseverin de 18 Mart tarihinde benzer bir şekilde ücretsiz soğan dağıtımı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Tarımın kalbi olarak bilinen Çumra'da bu tür dayanışma örnekleri sık sık hayata geçiriliyor. Hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla benzer yardımları belirli aralıklarla sürdürüyor.
