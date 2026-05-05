Konya’da başkan duyurdu! Çok önemli bir alanda hizmet verecek

Konya!nın Karatay ilçesi belediye başkanı Hasan Kılca, Konya Şehir Hastanesi bünyesinde hayata geçirilecek "Hasta Konuk Evi” projesi için iş birliği protokolünün imzalandığını açıkladı.
Projenin, hasta yakınlarına önemli kolaylık sağlaması hedefleniyor.
HASTA YAKINLARINA BÜYÜK KOLAYLIK
Başkan Kılca, yeni tesisin özellikle şehir dışından gelen hasta yakınları için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti. Konuk evinin, bölgenin sağlık üssü konumundaki hastane çevresinde hizmet vereceği ifade edildi.
GENİŞ KATILIMLI DESTEK
Projeye katkı sunan isimlere teşekkür eden Kılca; Erol Küçükbakırcı, Mehmet Baykan, Ahmet Sorgun, Yusuf Yavuz, Mustafa Cüneyt Çiçek ve YDA Group yetkililerine şükranlarını iletti.
KONYA İÇİN ÖNEMLİ PROJE
Başkan Kılca, açıklamasında "Konya Şehir Hastanemize kazandıracağımız Hasta Konuk Evi için iş birliği protokolümüzü imzaladık.
Yeni tesisimiz bölgenin sağlık üssü haline gelen Karatay'ımızda çok önemli bir alanda hizmet verecek.
Büyük katkı sağlayan Türk Anadolu Vakfı Başkanımız Erol Küçükbakırcı'ya ve iş birliği protokolümüze eşlik eden Milletvekilimiz Mehmet Baykan'a, önceki dönem Milletvekilimiz Ahmet Sorgun'a, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Yusuf Yavuz'a, Şehir Hastanesi Başhekimimiz Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek'e, 3 YDA yetkililerine şükranlarımı sunuyorum.
Şehrimize hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı
Konya'ya hayırlı olmasını temenni ederek, sağlık alanında önemli bir hizmetin daha hayata geçirileceğini vurguladı.
(Cumali Özer)