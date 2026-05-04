Konya’da dolup taşan bir baraj daha!

Konya'da mayıs bereketi etkisini hemen gösterdi. Hafta sonu yağışlarla ile bir baraj daha yüzde yüz doluluğa ulaştı.
KAR VE YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR!
Konya'da mayıs bereketi yaşanıyor. 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde Konya ve çevresinde etkili olan sağanak yağmur su kaynaklarını coşturdu. Derelerden akan su baraj ve gölleri doldurdu.
2 BARAJ YÜZDE YÜZ!
Tarımsal sulamada kullanılan barajlardan güzel görüntüler geliyor. İlk görüntü Ilgın ilçesindeki Bulcuk Barajı'ndan gelmişti. Tamamı dolan barajı suları bentten taştı. Aynı günün akşamında güzel bir görüntü de Doğanhisar ilçesinden geldi.
BARAJ DOLUP TAŞTI!
Kar yağışı devam ederken görüntülenen Deştiğin Mahallesindeki Deştiğin Barajı tamamen doldu. Barajın görüntüsü yöre halkını çok mutlu etti. Yaz mevsiminin sıcak günlerinde barajların suyu tarlalara akacak.
İÇME SUYU DA YÜKSELİYOR!
Konya'da içme suyu temin edilen barajlardaki son durum da güzel.
İşte barajlardaki su seviyesi ve doluluk oranları:
ALTINAPA BARAJI: 15.471.000 metreküp ( yüzde 48 dolu)
BAĞBAŞI BARAJI: 29.510.000 metreküp ( yüzde 15 dolu)
BOZKIR BARAJI: 162.720.000 metreküp ( yüzde 46 dolu)
AVŞAR BARAJI: 307. 240.000 metreküp ( yüzde 84 dolu)
(Berna Ata)