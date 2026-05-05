Konya’daki bir belediyeden personele güzel haber!

Konya'nın Çeltik ilçesinde belediye ile Hak-İş Sendikası arasında, kadroya geçen 27 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle çalışanların haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığı bildirildi.

27 PERSONELİ KAPSIYOR

Belediyeden yapılan açıklamada, kadroya geçen 27 personelin çalışma şartlarını geliştirmeye yönelik adım atıldığı ifade edildi. Söz konusu düzenlemenin çalışanların sosyal ve ekonomik haklarını güçlendirdiği vurgulandı.

HAKLARDA İYİLEŞTİRME HEDEFİ

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle personelin özlük haklarında iyileştirmeler sağlanırken, iş barışının korunması ve güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Tarafların karşılıklı mutabakatla anlaşmaya vardığı kaydedildi.

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ YARINLARA”

Açıklamada, "Sözleşmeler İmzalandı, Hayırlı Olsun! Belediyemizde kadroya geçen 27 personelimiz için Hak-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Çalışma şartlarını iyileştiren bu önemli adımın, alın teriyle ilçemize hizmet eden mesai arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara!'' ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkilileri ayrıca birlik ve beraberlik mesajı vererek, daha güçlü bir gelecek hedeflediklerini dile getirdi.

(Meltem Aslan)