Konya’da toplam 155 bin TL ödüllü yarışma!

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), toplumda afet bilincini artırmak ve yenilikçi çözümleri teşvik etmek amacıyla "Afet Proje Yarışması”nı duyurdu. Deprem, yangın, sel ve kuraklık gibi afetlere karşı hazırlık süreçlerini kapsayan yarışma, her yaştan katılımcının dikkatini çekiyor.

AFETLERE YÖNELİK YENİLİKÇİ FİKİRLER BEKLENİYOR

Yarışma kapsamında, afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerine yönelik uygulanabilir ve yaratıcı proje fikirleri değerlendirilecek. Katılımcılardan, gerçek hayatta karşılık bulabilecek çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

18 YAŞ ÜZERİ HERKES KATILABİLİR

Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar bireysel olarak ya da ekip halinde başvurabilecek. Katılım süreci tamamen online olarak gerçekleştirilecek ve başvurular belirtilen internet adresi üzerinden alınacak.

ÖDÜLLER DİKKAT ÇEKİYOR

Yarışmada dereceye giren projeler önemli ödüller kazanacak. Birinciye 75.000 TL, ikinciye 50.000 TL ve üçüncüye 30.000 TL para ödülü verilecek. Bu ödüller, genç girişimciler ve proje geliştiriciler için önemli bir teşvik niteliği taşıyor.

SON BAŞVURU 15 AĞUSTOS 2026

Başvurular 15 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Yetkililer, afetlere hazırlığın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek tüm vatandaşları bu sürece katkı sunmaya davet etti. Yarışmaya başvurmak isteyenler http://afetprojeyarismasi.konya.bel.tr adresini ziyaret edebilir.

