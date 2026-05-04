GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,215 TL
EURO
52,848 TL
STERLİN
61,289 TL
GRAM
6.587 TL
ÇEYREK
10.868 TL
YARIM
21.545 TL
CUMHURİYET
42.508 TL
KONYA Haberleri

Konya’da toplam 155 bin TL ödüllü yarışma!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da toplam 155 bin TL ödüllü yarışma!

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), toplumda afet bilincini artırmak ve yenilikçi çözümleri teşvik etmek amacıyla "Afet Proje Yarışması”nı duyurdu. Deprem, yangın, sel ve kuraklık gibi afetlere karşı hazırlık süreçlerini kapsayan yarışma, her yaştan katılımcının dikkatini çekiyor.

AFETLERE YÖNELİK YENİLİKÇİ FİKİRLER BEKLENİYOR

Yarışma kapsamında, afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerine yönelik uygulanabilir ve yaratıcı proje fikirleri değerlendirilecek. Katılımcılardan, gerçek hayatta karşılık bulabilecek çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

18 YAŞ ÜZERİ HERKES KATILABİLİR

Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar bireysel olarak ya da ekip halinde başvurabilecek. Katılım süreci tamamen online olarak gerçekleştirilecek ve başvurular belirtilen internet adresi üzerinden alınacak.

ÖDÜLLER DİKKAT ÇEKİYOR

Yarışmada dereceye giren projeler önemli ödüller kazanacak. Birinciye 75.000 TL, ikinciye 50.000 TL ve üçüncüye 30.000 TL para ödülü verilecek. Bu ödüller, genç girişimciler ve proje geliştiriciler için önemli bir teşvik niteliği taşıyor.

SON BAŞVURU 15 AĞUSTOS 2026

Başvurular 15 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Yetkililer, afetlere hazırlığın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek tüm vatandaşları bu sürece katkı sunmaya davet etti. Yarışmaya başvurmak isteyenler http://afetprojeyarismasi.konya.bel.tr  adresini ziyaret edebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER