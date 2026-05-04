Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı! Öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde okul çevresinde peş peşe silahla ateş açılması sonucu öğrenci ve veliler korku dolu anlar yaşadı.

İlçenin Fabrika Mahallesi'nde ortaokul ve anaokulunun olduğu bölgede kimliği belirsiz şahıs, silahla etrafa ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, korku dolu anlar yaşadı.

Görgü tanığı Yunus Gençer, okuldan çocuğunu alacağını söyleyerek, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Polis gelip yakaladı" dedi.

Kaynak: İHA

