Hantavirüs nedir? Hantavirüs belirtileri nelerdir? Hantavirüsten korunma yolları nelerdr?

Arjantin açıklarında seyir halindeki bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakaları dünya genelinde tedirginliğe yol açtı. Peki, Hantavirüs nedir? Hantavirüs belirtileri nelerdir? Hantavirüsten korunma yolları nelerdir? İşte detaylar...

Arjantin'den Afrika'ya sefer yapan bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakaları, dünya genelinde endişeye yol açtı. Gemide tespit edilen 7 vakadan 3'ünün hayatını kaybetmesi sonrası vatandaşlar Hantavirüs hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Hantavirüs nedir? Hantavirüs belirtileri nelerdir? Hantavirüsten korunma yolları nelerdir? İşte detaylar...

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden yayılan virüs grubunda yer alıyor. Birçok viral hastalığın aksine insandan insana bulaşma riski oldukça düşük.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hantavirüsün kuluçka dönemi genellikle birkaç hafta sürebiliyor ve hastalığın ilk belirtileri çoğu zaman grip ile karıştırılabiliyor.

İlk dönemde yüksek ateş, yoğun halsizlik ve özellikle sırt ve omuz bölgelerinde görülen kas ağrıları ön plana çıkıyor. Bunun yanında baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı ve kusma şikayetlerine sebep oluyor.

HANTAVİRÜS BULAŞMA YOLLARI NELERDİR?

Hantavirüsün en yaygın bulaşma şekli kemirgenlere ait virüs taşıyan bakterilerin kuruyup toz haline geldiğinde, bu parçacıkların solunması virüsün insan vücuduna geçmesine neden olabiliyor.

Özellikle uzun süre kapalı kalan depo, ahır ya da tavan arası gibi alanların temizliği sırasında havaya karışan tozlar önemli risk oluşturuyor.

HANTAVİRÜS'TEN KORUNMA YOLLARI 

Hantavirüsten korunmanın en etkili yöntemlerinden biri, yaşam alanlarında kemirgenlerin kontrol altına alınması olarak gösteriliyor.

Ev, depo ve iş yerlerinin fare girişine karşı iyi şekilde izole edilmesi ve yiyeceklerin kapalı kaplarda muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor.

 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

