PANDİKASYON NE DEMEK? Pandikasyon teriminin anlamı nedir?

PANDİKASYON NE DEMEK? Pandikasyon teriminin anlamı nedir?
Pandikasyon ne demek? Sorusu Beyaz’la Joker yarışmasında sorulunca arama motorlarında en çok arananlar listesine girdi. Peki pandikayon ne demek, pandikasyon teriminin anlamı ne? İşte cevap...

Pandikülasyon, fizyolojide ve nörobilimde gerinme (esneme) hareketini tanımlamak için kullanılan terimdir.

Tanım: Pandikülasyon;

Özellikle uykudan uyanırken veya uzun süre hareketsiz kalındığında

Kasların bilinçli ya da yarı bilinçli biçimde kasılıp ardından gevşetilmesiyle yapılan gerinme hareketidir.

Bu hareket sırasında genellikle:

Kollar yukarı uzatılır

Sırt ve gövde gerilir

Bazen esneme ile birlikte hafif bir iç çekme olur

Fizyolojik Amaç

Kas tonusunu yeniden düzenler

Kan dolaşımını artırır

Sinir-kas koordinasyonunu aktive eder

Pandikasyon: Gerinme (esneme) hareketidir. 

