Kalpte tedavi zinciri anne karnında kuruluyor

Anne karnında başlayan takip süreci, çocukluk ve erişkin dönemlerinde de devam ediyor; Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Kalp Merkezi, kalp sağlığında yaşam boyu hizmet modeli sunarken zorlayıcı cerrahi işlemlerde de ileri düzey altyapısıyla dikkat çekiyor.

Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Kalp Merkezi, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi alanlarında sunduğu tanı ve tedavi yöntemlerini paylaştı. Merkez; anne karnındaki bebeklerden ileri yaştaki yetişkinlere kadar tüm yaş gruplarına yönelik multidisipliner bir hizmet yapısıyla çalışmalarını sürdürüyor.

YAPAY ZEKADAN DA DESTEK ALIYOR!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mesut Mehmet Özdemir, hastanede erişkin ve çocuk kardiyolojisi alanında tüm teşhis ve tedavilerin güncel tıbbi bilgiler ışığında yapıldığını belirtti. Dr. Özdemir; kalp damar, kalp kapak ve ritim bozukluklarının tedavisine yönelik girişimsel işlemlerin yanı sıra, poliklinik şartlarında yapay zeka destekli EKG cihazı ile risk analizi yapabildiklerini ifade etti. Merkezde kalp krizi vakalarına ve acil cerrahi gereken hastalara 7 gün 24 saat müdahale edilebilecek anjiyo ve cerrahi ekipler hazır bulunduğunu ifade etti.

KOMPLEKS DAMAR VE KAPAK MÜDAHALELERİ

Prof. Dr. Şeref Ulucan, merkezde gerçekleştirilen girişimsel işlemlerin büyük bir kısmının el bileğinden yapıldığını vurguladı. Koroner anjiyografi, balon ve stent uygulamalarının yanı sıra; tam tıkalı damarlar (CTO), damar içi ultrason (IVUS) ve ilaçlı balon gibi tekniklerin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Ulucan; açık cerrahinin yüksek riskli olduğu durumlarda kasık yoluyla yapılan kapak tamiratları (MitraClip, TriClip) ve kapak takma (TAVI) işlemlerinin de merkez bünyesinde uygulandığını paylaştı. Ayrıca aort genişlemeleri, bacak ve böbrek damar tıkanıklıkları ile sanal anjiyo (BT Anjiyo) yöntemleri merkezin çalışma alanları arasında yer alıyor.

AKADEMİK ALTYAPI VE TANI KAPASİTE İLE HİZMET!

Prof. Dr. Aytekin Güven ise Kalp Merkezi'nde her türlü tanı ve tedaviyi gerçekleştirebilecek bir altyapının mevcut olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Güven, özellikle toplumda sık görülen koroner arter rahatsızlıklarının teşhis ve tedavi süreçlerinde hastane imkanlarının tam kapasiteyle kullanıldığının altını çizdi.

HENÜZ ANNE KARNINDAYKEN MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Gökdemir, kliniğin bölgede bir referans merkezi olarak çalıştığını belirtti. Hastaların henüz anne karnındayken takibe alındığını ifade eden Doç. Dr. Gökdemir; kadın doğum, yeni doğan, anestezi ve kalp damar cerrahisi branşlarıyla koordineli şekilde, bebeklikten yetişkinliğe kadar tüm süreçlerin izlendiğini ve gerektiğinde girişimsel müdahalelerin yapıldığını aktardı.

İLERİ SEVİYE KALP CERRAHİSİ UYGULAMALARI

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çelik de yeni doğan döneminden itibaren her türlü komplike kalp ameliyatının merkezde gerçekleştirilebildiğini vurguladı. Doç. Dr. Çelik; hipoplastik sol kalp sendromu tamiri gibi özellikli ve ileri düzey cerrahi gerektiren operasyonların merkezde rutin olarak yapıldığını, donanımlı altyapı sayesinde en küçük yaş grubundan yetişkinlere kadar geniş bir yelpazede hizmet verildiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi