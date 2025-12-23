NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi 3 yeni birimle eğitim ve tedavide kaliteyi artırıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde, öğrencilerin eğitim süreçlerini güçlendirecek, sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracak Dijital Simülasyon Merkezi, Mikroskop Destekli Eğitim Salonu ve Genel Anestezi Ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen açılış programına; Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, NEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Yasin Gönder, NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Genel Anestezi Ünitesi, Özel Hasta Gruplarının Tedavisi Açısından Büyük Önem Taşıyor”

Törende konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, açılışı yapılan birimlerin hem eğitim hem de sağlık hizmetleri açısından önemli katkılar sunacağını ifade etti. Dijital Simülasyon Merkezi sayesinde öğrencilerin hastayla karşılaşmadan önce pratik becerilerini geliştirme imkânı bulduğunu belirten Rektör Zorlu, bu sayede öğrencilerin klinik ortama daha temkinli, tecrübeli ve hazır şekilde çıktıklarını söyledi. Simülasyon merkezinin Türkiye'de sayılı örneklerden biri olduğunu vurgulayan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Genel Anestezi Ünitesi'nin ise özel hasta gruplarına sunulacak hizmetler açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi. Açılışı yapılan birimlerde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Zorlu, üç yeni birimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Bilgi ve Teknolojinin Hızla Yenilendiği Çağımızda Altyapımızı Sürekli Geliştiriyoruz”

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir ise, bilginin ve teknolojinin hızla yenilendiği bir dönemde eğitim altyapısının sürekli geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Mikroskop Destekli Eğitim Salonu ile öğrenciler, asistanlar ve serbest çalışan diş hekimlerine yönelik nitelikli eğitimler planladıklarını ifade eden Tunçdemir, ağız ortamının oldukça küçük bir çalışma alanı olduğunu belirterek, eğitim salonunda kullanılan mikroskopların yaklaşık 12,5 kat büyütme imkânı sunduğunu ve bu sayede daha başarılı ve uzun ömürlü restorasyonların yapılabildiğini söyledi. Devlet ve vakıf üniversiteleri arasında teknolojisi, altyapısı ve kullanım alanı bakımından ilk ve tek olma özelliğine sahip Dijital Simülasyon Merkezi'nde üçüncü sınıf öğrencilerinin hastayı birebir simüle eden cihazlarla eğitim aldığını, dördüncü sınıfta da klinik uygulamalara daha özgüvenli ve donanımlı şekilde geçtiklerini dile getiren Dekan Tunçdemir, bu sürecin öğrencilerin mesleki yeterliliklerini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Mikroskop Destekli Eğitim Salonu, Dijital Simülasyon Merkezi ve Genel Anestezi Ünitesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Program, davetlilerin yeni birimlerde incelemelerde bulunmasıyla sona erdi.

(Ali Asım Erdem)