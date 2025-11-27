Türkiye halter federasyonu başkanı Talat Ünlü Farabi hastanesini ziyaret etti

Konya Farabi Hastanesi sağlıkta olduğu gibi spor camiasınada desteklerini sürdürüyor.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özkan, Sağlık Kurulu Üyesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Osman Tüfekçi Konya Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevat Özpınar'ı ziyaret edip yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretten onur duyduğunu belirten Başhekim Prof. Dr. Cevat Özpınar spora olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.
Ziyaret Başkan Ünlü, ekibi nin Prof. Dr. Özpınar'a ve Dr. Osman Tüfekçiye hediye takdimiyle son buldu.
Kaynak: Haber Merkezi