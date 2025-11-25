Niğde’ye Kar Yağacak mı? Niğde’ye Kar Ne Zaman Yağacak? Niğde’ye Yarın Kar Yağacak mı? Niğde 5 Günlük Hava Durumu

Niğde'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar "Niğde'ye kar yağacak mı?”, "Yakında kar görülür mü?”, "Yarın kar var mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yeni hava raporu, şehirde yağışların devam edeceğini ancak kar için uygun şartların henüz oluşmadığını gösteriyor.
Niğde'ye Kar Yağacak mı?
Niğde'de önümüzdeki günlerde hava zaman zaman yağmurlu olsa da kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar geceleri 0–3°C aralığına inse de gündüz değerlerinin yüksek seyretmesi kar ihtimalini düşürüyor.
Niğde'ye Ne Zaman Kar Yağacak?
Kasım ayının son günlerinde şehirde yağış devam edecek ancak sıcaklıkların 15–17°C seviyelerine kadar çıkması kar ihtimalini ortadan kaldırıyor. Niğde'de kar için daha güçlü senaryo Aralık ayı başı ve sonrası olarak değerlendiriliyor.
Niğde'ye Yarın Kar Yağacak mı?
25 Kasım Salı günü Niğde'de sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
-
En düşük: 3°C
-
En yüksek: 13°C
Bu değerler göz önüne alındığında yarın kar yağışı beklenmiyor.
Niğde 5 Günlük Hava Durumu
- 25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 3°C / 13°C
- 26 Kasım Çarşamba – Az Bulutlu – 1°C / 15°C
- 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 1°C / 17°C
- 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 0°C / 17°C
- 29 Kasım Cumartesi – Yağmurlu – 0°C / 15°C
Kaynak: Haber Merkezi