Termessos antik kenti nerededir? Milyoner Sorusu

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster de son sorulan sorular yine büyük ilgi gördü. Yarışmacının hamlesini merakla bekleyen izleyiciler, sunulan ilginç bilgiler karşısında kayıtsız kalmayarak doğru cevapları dijital mecralarda araştırmaya başladı. Hem yarışmacı koltuğunda hem de ekran karşısında tam bir bilgi maratonu yaşandı. Peki, Termessos antik kenti nerededir?

Soru: Termessos antik kenti nerededir?

Cevap: Termessos Antik Kenti, Antalya il sınırları içerisinde, şehir merkezinin yaklaşık 30 kilometre kuzeybatısında yer alır. Toros Dağları üzerindeki Güllük Dağı (Solymos Dağı) eteklerinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1050 metre yükseklikte kurulmuştur.

Antalya-Korkuteli karayolu üzerinde bulunan kent, günümüzde Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı içerisinde korunmaktadır. Türkiye'nin en iyi korunmuş antik şehirlerinden biri olan Termessos, dik yamaçlar üzerine kurulu olması ve güçlü savunma sistemleri sayesinde Büyük İskender'in kuşatıp da ele geçiremediği nadir şehirlerden biri olarak tarihe geçmiştir.

Antik kente ulaşmak için Antalya-Korkuteli yolunun 24. kilometresinden sapan ve milli park girişinden sonra yukarıya doğru kıvrılan yaklaşık 9 kilometrelik bir yolu takip etmek gerekir. Kentin tiyatrosu, agorası ve devasa kaya mezarları dağın zirvesine yakın bir konumda yer aldığı için ziyaretçilerin bir miktar tırmanış yapması gerekebilir.

