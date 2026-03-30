Şofben alev aldı: Evdeki 6 kişilik aile büyük panik yaşadı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evde bulunan şofben alev alırken, aile korku dolu anlar yaşadı.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Körfez Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evin içini bir anda yoğun duman kapladı.
Durumu fark eden aile, banyoda bulunan şofbenin alev aldığını görünce hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında herhangi yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmazken, olay yerine gelen ekipler gerekli kontrollerin ardından adresten ayrıldı. Büyük panik yaşayan 6 kişilik aile ise derin bir nefes aldı.
