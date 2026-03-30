Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah ile Çiftlik mahallelerinin arasındaki yolda meydana geldi. Enes Y. yönetimindeki 16 BZN 229 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü Enes Y., aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Araç yangınında yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.
Kaynak: İHA