Konya’nın bir ilçesinde 3000 kilo dağıtıldı! Arabalar doldu taştı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Programı kapsamında 2026 yılında önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. "Çiftçi Dostu Nohut” projesi ile Halkapınar ilçesinde atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında bölgedeki üreticilere destek sağlanarak tarımsal verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

ATIL ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILIYOR

Proje ile birlikte uzun süredir kullanılmayan tarım arazilerinin değerlendirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Bu sayede hem ülke ekonomisine katkı sağlanması hem de yerel üretimin artırılması planlanıyor. Yetkililer, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için bu tür projelerin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

ÜRETİCİLERE TOHUM DESTEĞİ SAĞLANDI

"Çiftçi Dostu Nohut” projesi kapsamında Halkapınar ilçesinde faaliyet gösteren 8 üreticiye toplam 3000 kilogram nohut tohumu teslim edildi. Sağlanan bu destekle üreticilerin maliyetlerinin azaltılması ve daha verimli bir üretim sezonu geçirmeleri hedefleniyor. Çiftçiler, verilen destekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Projeden faydalanan çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu dileyen yetkililer, benzer desteklerin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini vurguladı.

(Bekir Turan)