Konya’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: Sürücü yaralandı

Kaza, ilçe merkezi, Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Canımana Mahallesinden ilçe merkezine seyir halinde olan S. D. idaresindeki 42 BBA 754 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Kazada sürücü D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ali Asım Erdem)