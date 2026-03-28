İçişleri Bakanı Çiftçi Konya’da şeker fabrikasını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya’nın Çumra ilçesinde şeker fabrikasına ziyarette bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Çiftçi, Konya Çumra'da Torku Şeker Fabrikası'nı ziyaret ederek, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Çiftçi, ziyaretinde, Çumra'nın yalnızca tarımda değil, sanayi alanında da Türkiye'ye değer katan güçlü bir merkez olduğunu vurguladı.

Şeker pancarı üretiminden başlayan ve katma değeri yüksek ürünlere dönüşen bu üretim zincirinin hem bölge hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Çiftçi, yerli ve milli üretimin önemine vurgu yaptı.

Alın teriyle üretim yapan tüm Torku Şeker çalışanlarına teşekkür eden Çiftçi, üretim, istihdam ve kalkınma ekseninde yürütülen her çalışmanın Türkiye'nin gücünü daha da artırdığını ifade etti.

