Konya’da üreticiye destek! Çiftçilere dağıtım yapıldı

Konya’da tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalıhüyük ilçesinde nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Programı çerçevesinde 2026 yılı içinde yapılan destekle, üreticilere önemli bir katkı sağlandı.
Program yoğun katılımla gerçekleşti
Yalıhüyük'te düzenlenen dağıtım programına İlçe Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci katıldı.
Programda, üreticilere tohum teslim edilirken tarımsal üretimin artırılmasına yönelik mesajlar verildi.
Atıl araziler üretime kazandırılıyor
Yürütülen çalışmalarla birlikte kullanılmayan tarım arazilerinin yeniden üretime dahil edilmesi hedefleniyor. TAKE Programı kapsamında sağlanan desteklerin, hem üretim miktarını artırması hem de bölge ekonomisine katkı sunması bekleniyor.
Yetkililer, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması için benzer desteklerin süreceğini belirtti.
Üreticilere "bereketli sezon” mesajı
Program sonunda üreticilere hitap eden yetkililer, yeni üretim sezonunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.
Konya genelinde tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik desteklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği ifade edildi.
