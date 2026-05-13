AKOM’dan Konya için uyarı geldi!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), olası yangınlara karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, yangın anında doğru müdahalenin can ve mal kayıplarının önüne geçebileceği vurgulandı.
"Panik yapmadan hareket edin”
AKOM tarafından yapılan bilgilendirmede, yangın anında panik yapılmadan bilinçli ve güvenli şekilde hareket edilmesinin hayati önem taşıdığı belirtildi. Olası bir yangında temel müdahale adımlarının bilinmesinin hem kişisel güvenlik hem de çevredeki insanların korunması açısından büyük fark oluşturacağı ifade edildi.
Vatandaşlara bilinçli müdahale çağrısı
Yetkililer, yangınlara karşı doğru bilgiye sahip olmanın önemine dikkat çekerek vatandaşların temel yangın güvenliği konusunda bilinçli olması gerektiğini kaydetti.
"Doğru bilgi hayat kurtarır”
AKOM açıklamasında, yangın anlarında yapılacak doğru müdahalelerin olası riskleri azaltabileceği belirtilerek, "Doğru bilgi hayat kurtarır” mesajı paylaşıldı.
