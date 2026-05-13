Özel seçip özenle büyüttü! Konya’da ağırlığı 1 tonun üzerine çıkan boğa rekor fiyata satıldı

Konya’da 2 yıl önce ithal gelen hayvanların arasından seçtiği Brangus cinsi buzağıya özenle bakan ve 1 ton üzerinde bir boğa olana kadar yetiştiren Birol Mutluer, özenle baktığı kurbanlığı 500 bin liraya sattı.

Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Birol Mutluer, 2 yıl önce ithal gelen hayvanların arasından seçtiği brangus cinsi buzağıyı özenle büyüttü. Kurbanlık yaşını dolduran ve 1 ton üzerinde ağırlığa ulaşan boğayı satışa çıkaran Mutluer, Bursa'ya 500 bin lira karşılığında sattı.

"Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor"

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Birol Mutluer, "Brangus kırma 1 tonun üzerinde gelen bir hayvanımız. Bu hayvanı biz 2024 yılındaki almış olduğumuz ithal branguslar içerisinde özel olarak seçtik. Her yıl bir tanesini ayırıyoruz ve 2025 yılında kurban olmamıştı diş atmadığı için. Bu sene kurban oldu inşallah ve onu da Bursa'ya sattık. Hayvanımız 1 ton üzerinde. Burası bizim doğum yapan hayvanların buzağı bölümü. Onu hep buzağı yemiyle büyütüyoruz. Ekstradan arpa da veriyoruz. Ona özel bakıyoruz. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor" dedi.

"İyi bakarsanız bu boğa gibi olur, bakmazsanız ufak kalır"

Hayvana özenle baktıklarını anlatan Mutluer, "Yattığında diğer hayvanların hemen hemen iki katı gibi görünüyor. Ayağa kalktığında da bir insan kadar maşallah var. İnşallah 2030 yılında hedefimiz onun gibi 100 tane hayvanı kurbanda satmak. Bu hayvanların yatması ve kalkması biraz zordur. Hayvanın yanındaki çalışanımızla hemen hemen aynı boydalar maşallah. Alan kardeşimiz için Allah'tan hayır olsun diye dua ediyoruz. Bütün Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramı şimdiden tebrik ediyoruz. Küçük buzağıların yanında duruyor, bu hayvan da aynı onlar gibiydi. İyi bakarsanız bu boğa gibi olur, bakmazsanız ufaklı kalır. Bunu tabii özel bir besiye alıyoruz. Şu an için buna bir günde 50 kilogram sadece buzağı büyütme yemi veriyoruz. Protein oranı ve enerji oranı çok fazla, özel hayvanların içerisinde bakıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

