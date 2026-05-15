Konya’da poşetini alan dışarı çıkıyor! Adım adım her yer tarandı

Meram Belediyesi, 15 Mayıs Dünya İklim Günü için NEÜ öğrencileriyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Üniversite öğrencileri, Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Gödene Mahallesinde kapsamlı bir çevre temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirdiler.

15 Mayıs Dünya İklim Günü kapsamında çevre bilincini artırmak, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Meram Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı iş birliğinde kapsamlı bir çevre temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirildi. Akademisyenler, üniversite öğrencileri ve belediye personelinin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, çevre duyarlılığı adına örnek bir organizasyon olarak dikkat çekti. DAHA TEMİZ VE DAHA YAŞANABİLİR BİR MERAM HEDEFİNDE GENÇLER EN ÖNDE! Etkinlik boyunca belirlenen alanlarda plastik, cam, metal, kağıt ve çeşitli ambalaj atıkları toplanırken, çevreye bilinçsizce bırakılan atıkların doğaya ve ekosisteme verdiği zararlar konusunda katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle tek kullanımlık plastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık yaklaşımının günlük yaşamda uygulanabilirliği konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Toplanan atıklar etkinlik sonunda türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm süreçlerine kazandırıldı. Katılımcılar, daha temiz, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için bireysel sorumluluğun önemine dikkat çekerek çevreyi korumanın yalnızca kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin ortak görevi olduğunu ifade etti. GÖDENE SIFIR ATIK NOKTASI VE "MERAM ÇEVRE KART” PROJESİ GENÇLERE TANITILDI Düzenlenen etkinlik, çevre duyarlılığı konusunda güçlü bir farkındalık oluştururken üniversite-belediye iş birliğinin toplumsal fayda üretmedeki önemini bir kez daha ortaya koydu. Meram Belediyesinin çevre odaklı çalışmaları, sıfır atık uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü bu etkinlik mahallelilerden de takdir topladı. Etkinlik kapsamında öğrenciler ve katılımcılar, Meram Belediyesi Gödene Sıfır Atık Noktası'nı da ziyaret ederek belediyenin çevre ve geri dönüşüm alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyarette özellikle Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve büyük ilgi gören "Meram Çevre Kart” projesi gençlere tanıtıldı. BAŞKAN KAVUŞ: "HEDEFİMİZ DAHA TEMİZ BİR MERAM, DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK” Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada çevre ve sıfır atık politikalarının belediyecilik anlayışlarının temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Çevre temizliği ve sürdürülebilir yaşam konusunda son derece hassas davrandıklarını belirten Başkan Kavuş, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek adına yoğun çaba harcadıklarını söyleyerek, "Bizler yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da düşünerek hareket ediyoruz. Daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir toplum ve daha güçlü bir gelecek için çevre yatırımlarımıza, sıfır atık projelerimize ve farkındalık çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Çevreyi korumak sadece belediyelerin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle özellikle gençlerimizin çevre bilinciyle yetişmesini son derece kıymetli buluyoruz.” diye konuştu. Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!