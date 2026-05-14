Konyalılar dikkat! AKOM saat vererek uyardı

Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici yol daraltması uygulanacak.
Çalışma güzergahı açıklandı
Yapılan bilgilendirmede, çalışmanın Meram Yaka Kavşağı ile Meram Yeni Yol Kavşağı arasındaki, Meram Yeni Yol istikametinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Yol bakım ve onarım çalışmalarının:
14 Mayıs 2026 Perşembe günü (Bugün) saat 10.00 ile 17.00 arasında devam edeceği bildirildi.
YOL DARALTMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) May 14, 2026
Sürücülere dikkat çağrısı
Yetkililer, çalışma süresince bölgede trafik akışının kontrollü sağlanacağını belirterek sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle belirtilen saatlerde güzergâhı kullanacak vatandaşların alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye edildi.
(Berna Ata)