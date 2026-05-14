Sokak köpeklerinin saldırdığı 7 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada

- Güncelleme Tarihi:

Hatay’da sokakta yürüdüğü esnada köpeklerin saldırısına maruz kalan 7 yaşındaki çocuğun yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Çocuğun annesi Fatma Kocagül, evladının korku dolu anlar sonrası travma yaşadığını söyledi.

Olay; 12 Mayıs Salı günü Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 7 yaşındaki Yiğit Mert Kocagül, sokak köpeklerinin aniden kendisine saldırmasıyla kaçarak canını kurtardı. Olay sonrası ailenin yaptığı araştırmalarda saldırı anına ait güvenlik görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde; küçük çocuğun sokakta yürüdüğü esnada köpekler tarafından kovalandığı ve panikle ağlayarak kaçtığı görüldü. Evladının köpek saldırısında travma yaşadığını söyleyen Fatma Kocagül, köpeklere karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

"Sabaha kadar uyuyamadı, ağladı ve okula gitmek istemediğini söyledi"

Evladına yaşatılan travma sebebiyle oğlunun artık okula gitmek istemediğini dile getiren anne Fatma Kocagül (37), ''Çocuğum çok etkilendi, gerçekten travma yaşadı ve ağlayarak eve geldi. İlk önce bu kadar ciddi olduğunu bilemedik ama kamera kaydını izledikten sonra gerçekten olayın ciddiyetini anladık. Ben sadece bir köpek hav dedi de korktu, ağladı diye düşündüm. O yüzden eve geldi sandım. Yani Allah korumuş, gerçekten kaçabilmiş ve komşumuz müdahale edebilmiş. Müdahale etmeseydi eğer düşebilirdi, ısırabilirdi veyahut koluna bacağını kırabilirdi. Daha tehlikeli şeyler olabilirdi, yani çok üzgünüz. Gerçekten çok kötü bir olay yaşadık, çocuğum da öyle. Sabaha kadar uyuyamadı, ağladı ve okula gitmek istemediğini söyledi. Olayla ilgili yetkililerin bir adım atmasını istiyoruz. Bir koruma altına alsınlar, bir barınağa koysunlar, bir aşılasınlar, bir müdahale olsun, bir adım atılsın. Biz bunu istiyoruz. Bu olay bir tek benim çocuğumun başına gelmedi. Buradaki bütün insanlara, yürüyüş yapanlara, okula gidenlere, ekmek almaya gidenlere ve herkese saldırılar oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

