Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.

AÇIKLAMAYI ADALET BAKANI YAPTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli yürütülen soruşturmaya yönelik, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.Bakan Gürlek, "200 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir." ifadelerine de yer verdi.

Gürlek'in sosyal medyadan yaptığı açıklamadaki ifadeler şöyle:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir.

Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

30 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Rasim Ozan Kütahyalı, köşe yazarı ve televizyon yorumcusu olarak biliniyor. Köşe yazarlığına 17 Mayıs 2008 tarihinde başlayan Kütahyalı, birçok gazetede yazarlık yaptı.

Rasim Ozan Kütahyalı, gazeteci Nagehan Alçı ile olan 13 yıllık evliliklerini 3 Ekim 2023'te anlaşmalı sonlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi