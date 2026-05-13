Kamyonet ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, kamyonetin TIR’a arkadan çarptığı kazada sürücünün babası Ahmet Dömek (62) öldü, kardeşi Emrah Dömek (40) ağır yaralandı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Karacabey ilçesi, Balıkesir Karayolu Bakırköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir istikametine giden Yılmaz Dömek (35) yönetimindeki 16 UC 269 plakalı kamyonet, Tolga S. (28) idaresindeki 34 UU 3178 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazanın şiddetiyle kamyonet savruldu. Yılmaz Dömek'in yaralanmadığı kazada kamyonet içinde bulunan babası Ahmet Dömek ile kardeşi Emrah Dömek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Dömek'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olan Emrah Dömek Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”