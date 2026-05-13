Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor’un rakibi belli oldu!
Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u konuk etti. Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım olan Konyaspor'un rakibi bu akşam oynanan yarı final karşılaşmasının ardından belli oldu.
Finalde Konyaspor'un rakibi Trabzonspor
Yeşil-beyazlı ekip, yarı finalde Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Kupada diğer finalist olabilmek için Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kazanan taraf Trabzonspor oldu. Kırmızı-siyahlılar, 62. dakikada Erk Arda Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, 79. dakikada Arda Çelik'in kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 90+2. dakikada sahneye çıkan Muçi, skoru 2-1 yaptı. Bu skorun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.
Türkiye Kupası final maçı ne zaman?
TFF'den yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali, 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.45'te Antalya'da oynanacak.
