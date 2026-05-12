PFDK’dan Konyaspor’a ceza yağdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 12.05.2026 tarih ve 77 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yayımlanan PFDK'nın kararları şöyle:

"Beşiktaş'ın, 05.05.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübü'nün, 05.05.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çorum FK'nın, 07.05.2026 tarihinde oynanan Çorum FK - Ankara Keçiörengücü Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çorum FK'nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribün C3, C4 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Bodrum FK'nın, 07.05.2026 tarihinde oynanan Bodrum FK - Pendikspor Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Tribün C, D, Güney Kale Arkası B numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."

Kaynak: İHA