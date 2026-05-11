GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,430 TL
EURO
53,452 TL
STERLİN
62,066 TL
GRAM
6.864 TL
ÇEYREK
11.291 TL
YARIM
22.376 TL
CUMHURİYET
44.476 TL
SPOR Haberleri

UEFA turnuvalarında final maçlarının hakemleri açıklandı

UEFA turnuvalarında final maçlarının hakemleri açıklandı
UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde görev yapacak hakemler duyuruldu. 

Şampiyonlar Ligi finalinde Daniel Siebert düdük çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arenada oynanacak. Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ve İngiliz ekibi Arsenal arasında yapılacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın 4. hakemi Sandro Scharer olacak. 

Paris Saint-Germain (PSG) - Arsenal maçında VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da da Robert Schröder görev alacak. 

Avrupa Ligi finalini François Letexier yönetecek 

Alman temsilcisi Freiberg ve İngiliz temsilcisi Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali ise 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılarını da Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın 4. hakemi Alejandro Hernandez olacak. 

Freiberg - Aston Villa maçında VAR koltuğunda Jerome Brisard, AVAR'da da Willy Delajod oturacak. 

Konferans Ligi finalinde Maurizio Mariani görev alacak 

Almanya'nın Leipzig kentindeki Leipzig Stadyumu'nda İngiliz ekibi Crystal Palace ve İspanyol ekibi Rayo Vallecano arasında gerçekleşecek UEFA Konferans Ligi finali de 27 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Bu müsabakaya da UEFA tarafından İtalyan hakem Maurizio Mariani atandı. Yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni'nin yapacağı mücadelede kenarda ise 4. hakem olarak Glenn Nyberg bulunacak. 

Crystal Palace - Rayo Vallecano maçında VAR'da ekran başına Marco Di Bello, AVAR'da da Daniele Chiffi geçecek. 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER