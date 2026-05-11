Konya’da sanat dolu gece: Kısa film yarışması finali büyük ilgi gördü

​Konya Şehir Koleji’nde Türkiye Geneli Kısa Film Yarışması Finali büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Konya Şehir Koleji'nin yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye'nin en büyük sanat organizasyonlarından biri olan "Bir İyilik Yap" temalı Türkiye Geneli Kısa Film Yarışması Finali, 8 Mayıs cuma günü saat 20.00'de düzenlenen programda filmlerin izletilmesi ve ardından ödüllerin sahiplerine ulaştırılmasıyla tamamlandı.

Programda çok sayıda il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden değerli isimlerin yer aldığı, Konya Şehir Koleji Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ömer Faruk İyibildiren'in, Konya Şehir Koleji Genel Müdür'ü sayın Danyal Süzgün'ün ve Lise Müdürü sayın Ruşen Eşref Bayraktar'ın açılış hitaplarıyla başlayan final gecesine 21 ilden katilim sağlayan 26 filmin arasından seçilen 5 filmin gösterimi yapıldı. Hemen ardından dizi ve filmlerden tanıdığımız ve Hicabi karakteriyle gönüllere taht kuran sevilen oyuncu Sayın Fatih Doğan katılımcıları selamladı ve geceye özel bir konuşma yaptı.

Programın seçici kurulu ve jürisine ve finale kalan filmlerin sahiplerine hediye ve plaket takdimlerinin ardından programın kapanışı gerçekleştirildi.

Konya'da kısa film yarışması anlamında böylesine büyük çapta ilki düzenlenen bu sanat organizasyonu şehrimize hatırı sayılır büyük bir değer katmıştır.

