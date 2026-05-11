GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,430 TL
EURO
53,452 TL
STERLİN
62,066 TL
GRAM
6.864 TL
ÇEYREK
11.291 TL
YARIM
22.376 TL
CUMHURİYET
44.476 TL
GÜNCEL Haberleri

Ezanıyla yürekleri mest eden öğrenci bu kez Kur’an-ı Kerim tilavetinde zirvede

Ezanıyla yürekleri mest eden öğrenci bu kez Kur’an-ı Kerim tilavetinde zirvede
Ezanıyla gönüllere dokunan Samsunlu ortaokul öğrencisi Emir Kayra Eke bu kez Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olarak büyük gurur yaşattı. Başarısıyla takdir toplayan Eke, tilavetiyle dinleyenleri bir kez daha mest etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Konya'da düzenlenen "İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni" kapsamında gerçekleştirilen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda, Samsun İlkadım 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Emir Kayra Eke Türkiye birincisi olarak büyük gurur yaşattı. Daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda Türkiye birinciliği elde eden Emir Kayra Eke, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

 

Başarı sürecini anlatan Emir Kayra Eke, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finaline katıldım ve Samsun birincisi oldum. Ardından Kastamonu'da düzenlenen bölge finallerinde Karadeniz Bölge birincisi oldum. Sonrasında Konya'da yapılan Türkiye finallerinde 8 yarışmacı arasından Türkiye birinciliğini elde ettim. Bu başarı öncelikle Rabbimin bana bir lütfudur. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için verdiğim emeklerin Türkiye birinciliği ile taçlanması tarif edilemez bir duygu" dedi.

Yarışmaya hazırlanma sürecinde ailesinin ve hocalarının büyük desteğini gördüğünü ifade eden Eke, "Başta babam olmak üzere Hasan hocama ve aileme teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca her akşam babamla çalıştım, Hasan hocamdan da destek aldım. Bu şekilde Türkiye birinciliğine ulaştım" diye konuştu.

"Sevincimi Cumhurbaşkanı ile paylaşmak istiyorum"

Kazandığı birinciliği 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e ithaf ettiğini belirten Emir Kayra Eke, "Aziz şehitlerimizin hatırası her zaman kalbimizdedir. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmektir. Kendisinin Kur'an-ı Kerim'e ve hafızlara olan ilgisini yakından takip ediyorum. Eğer müsaadesi olursa bu birincilik sevincimi kendisiyle paylaşmak ve hayır duasını almak isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER