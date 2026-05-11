GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,447 TL
EURO
53,513 TL
STERLİN
61,999 TL
GRAM
6.868 TL
ÇEYREK
11.297 TL
YARIM
22.387 TL
CUMHURİYET
44.498 TL
GÜNCEL Haberleri

Dehşet dolu anlar! Taksiciyi rehin alıp polise pompalı tüfekle ateş açtı: Onlar kamerada

- Güncelleme Tarihi:

Dehşet dolu anlar! Taksiciyi rehin alıp polise pompalı tüfekle ateş açtı: Onlar kamerada
Gaziantep’te polisle çatışan zanlıyı yaptığı müdahaleyle yakalatan taksi şoförü Ramazan Yıldırım, “Şükürler olsun ki polis zarar gelmedi bu bana yeter“ dedi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kız arkadaşıyla birlikte ticari taksi şoförü Ramazan Yıldırım'ı rehin alan silahlı şahsın polis ekiplerine ateş açarak uzun süre direndiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı.

İlçede başlayan kovalamacanın şehir merkezinde sona erdiği olayda taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerasına yansıdı. Şoför Yıldırım saldırganın elindeki silahı alarak kimseye zarar gelmesini engelledi.

"Her polis noktasında ekiplere ateş etti"

Taksi şoförü Ramazan Yıldırım, "Ben 20 yıldır taksiciyim. Araban'da taksicilik yapmaktayım. Dün şahıs internet üzerinden taksi çağırdı oraya gittiğimde elinde silahla yanındaki kadını kendisine siper etmişti. Ben gidecektim silahı bana çevirdi. Taksimin arka koltuğuna bindi. Gitmemi istedi 5 kilometre sonra polis otosunu görünce ona ateş etti. 10-15 kilometre sonra yine polis otosuna sıktı. Yavuzeli ilçesinde ekipler bizi bekliyordu orada da bana silah doğrultarak oradan da geçtik. Başka bir uygulama noktasında da barikat kuran ekiplere ateş etti oradan da geçtik. Kırmızı ışıkta bile beni durdurmuyordu sivil araçlara silah çekerek yolu açtırıyordu" dedi.

"Tek tesellim polisimize bir şey olmaması"

Şoför Yıldırım, "En son galericiler sitesinde ekipler barikat kurmuşlardı onlara ateş etmeye başladı. Biz varız diye polisler havaya ateş ediyordu. Yakında bir polise ateş etmek üzereyken ön camdan silahını tutarak polise değmesini engelledim. Daha sonra silahı arkaya çekti ben de döndüm son gücümle elindeki silahı almaya çalıştım. Ardından polislere seslendim ekipler müdahale etti. Ben şuna şükrediyorum, hiçbir Türk polisine zarar gelmedi. Şahsa müdahale sırasında elim de parçalandı 7 dikiş atıldı. Yaralanmam hiç önemli değil hem polislere hem de kimseye zarar olmadı gerisi önemli değil" diye konuştu. 

O anlar kamerada;

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER