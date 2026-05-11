Dehşet dolu anlar! Taksiciyi rehin alıp polise pompalı tüfekle ateş açtı: Onlar kamerada

Gaziantep’te polisle çatışan zanlıyı yaptığı müdahaleyle yakalatan taksi şoförü Ramazan Yıldırım, “Şükürler olsun ki polis zarar gelmedi bu bana yeter“ dedi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kız arkadaşıyla birlikte ticari taksi şoförü Ramazan Yıldırım'ı rehin alan silahlı şahsın polis ekiplerine ateş açarak uzun süre direndiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı.

İlçede başlayan kovalamacanın şehir merkezinde sona erdiği olayda taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerasına yansıdı. Şoför Yıldırım saldırganın elindeki silahı alarak kimseye zarar gelmesini engelledi.

"Her polis noktasında ekiplere ateş etti"

Taksi şoförü Ramazan Yıldırım, "Ben 20 yıldır taksiciyim. Araban'da taksicilik yapmaktayım. Dün şahıs internet üzerinden taksi çağırdı oraya gittiğimde elinde silahla yanındaki kadını kendisine siper etmişti. Ben gidecektim silahı bana çevirdi. Taksimin arka koltuğuna bindi. Gitmemi istedi 5 kilometre sonra polis otosunu görünce ona ateş etti. 10-15 kilometre sonra yine polis otosuna sıktı. Yavuzeli ilçesinde ekipler bizi bekliyordu orada da bana silah doğrultarak oradan da geçtik. Başka bir uygulama noktasında da barikat kuran ekiplere ateş etti oradan da geçtik. Kırmızı ışıkta bile beni durdurmuyordu sivil araçlara silah çekerek yolu açtırıyordu" dedi.

"Tek tesellim polisimize bir şey olmaması"

Şoför Yıldırım, "En son galericiler sitesinde ekipler barikat kurmuşlardı onlara ateş etmeye başladı. Biz varız diye polisler havaya ateş ediyordu. Yakında bir polise ateş etmek üzereyken ön camdan silahını tutarak polise değmesini engelledim. Daha sonra silahı arkaya çekti ben de döndüm son gücümle elindeki silahı almaya çalıştım. Ardından polislere seslendim ekipler müdahale etti. Ben şuna şükrediyorum, hiçbir Türk polisine zarar gelmedi. Şahsa müdahale sırasında elim de parçalandı 7 dikiş atıldı. Yaralanmam hiç önemli değil hem polislere hem de kimseye zarar olmadı gerisi önemli değil" diye konuştu.

O anlar kamerada;

Kaynak: İHA