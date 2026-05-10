Çocuğunu sokak ortasında döven anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Adana’da çocuğuna sokak ortasında şiddet uygulaması üzerine gözaltına alınan anne, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ablasının elini tutarak yürüyen 1,5 yaşındaki çocuk ağlamaya başladı. Bunun üzerine anne D.Ö. (40), küçük çocuğa şiddet uyguladı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının çocuğu sert şekilde ittiği ve yere düşen çocuğu tekmelediği görüldü. Bu sırada kardeşini korumaya çalışan kız çocuğunun da şiddete maruz kaldığı görüldü.
Çevrede bulunan başka bir kadının tepki göstermesi üzerine kadın, çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisleri tarafından kısa sürede yakalanan anne D.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli kadın, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Boşandıkları ve velayeti annede bulunan küçük çocuğun ise babasına teslim edildiği öğrenildi.
