GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,321 TL
EURO
53,263 TL
STERLİN
61,791 TL
GRAM
6.873 TL
ÇEYREK
11.326 TL
YARIM
22.446 TL
CUMHURİYET
44.444 TL
GÜNCEL Haberleri

Fabrikada buhar kazanı patladı! 1’i ağır 8 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Fabrikada buhar kazanı patladı! 1’i ağır 8 yaralı
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir fabrikanın içerisinde bulunan buhar kazanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1’i ağır 8 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 10. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz bilinmeyen bir sebeple buhar kazanında patlama yaşandı.

8 İŞÇİ YARALANDI

Patlamanın ardından fabrikada alevler yükselmeye başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı işçilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için başlattığı müdahale devam ederken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler tarafından kısa sürede yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Ağır yaralanan 1 işçinin tedavisi yapılmak üzere Kocaeli'de bir hastaneye sevk ediliği öğrenildi.  

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER