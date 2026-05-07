Fahiş site aidatlarının önüne geçecek düzenlemeler yasalaştı

- Güncelleme Tarihi:

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren, ‘Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. 

Keyfi artışların önüne geçilecek

Düzenlemeye göre, yöneticilerin keyfi aidat belirlemesinin önüne geçilirken, aidat artış yetkisi kat malikleri kuruluna bırakılacak.

Site yönetim şirketlerinin Bakanlık denetimine tabi tutulması öngörülürken, bu sayede daha şeffaf bir yapı oluşturulması ve yönetimlerin hesap verebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Yöneticiler 3 ay içinde proje hazırlayarak kat maliklerinin onayına sunacak

Ayrıca, genel kurul tarafından onaylanmış bir işletme projesi bulunmaması halinde, yöneticilerin en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayarak kat maliklerinin onayına sunması gerekecek.

Yeni düzenlemeye göre, site yönetimlerinin temizlik, asansör, onarım ve sigorta gibi giderler için topladığı avanslar denetime tabi tutulacak ve bu süreçte yetki tamamen kat maliklerine verilecek.

Depremzedeler koruma altına alınacak

Teklifle, depremden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredilerin korunmasına yönelik düzenleme yapılacak. 

Bu adımla afetzedeler olası icra süreçlerine karşı daha güvenceli hale getirilecek. 

Artışlar yeniden değerlendirme oranını geçmeyecek

Yeni kanunla birlikte aidat artışına bir tavan getirilmesi ve artış oranının yeniden değerleme oranını geçmeyecek. verebilirliğinin artırılması sağlanacak.

