Fahiş site aidatlarının önüne geçecek düzenlemeler yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren, ‘Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Keyfi artışların önüne geçilecek
Düzenlemeye göre, yöneticilerin keyfi aidat belirlemesinin önüne geçilirken, aidat artış yetkisi kat malikleri kuruluna bırakılacak.
Site yönetim şirketlerinin Bakanlık denetimine tabi tutulması öngörülürken, bu sayede daha şeffaf bir yapı oluşturulması ve yönetimlerin hesap verebilirliğinin artırılması hedefleniyor.
Yöneticiler 3 ay içinde proje hazırlayarak kat maliklerinin onayına sunacak
Ayrıca, genel kurul tarafından onaylanmış bir işletme projesi bulunmaması halinde, yöneticilerin en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayarak kat maliklerinin onayına sunması gerekecek.
Yeni düzenlemeye göre, site yönetimlerinin temizlik, asansör, onarım ve sigorta gibi giderler için topladığı avanslar denetime tabi tutulacak ve bu süreçte yetki tamamen kat maliklerine verilecek.
Depremzedeler koruma altına alınacak
Teklifle, depremden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredilerin korunmasına yönelik düzenleme yapılacak.
Bu adımla afetzedeler olası icra süreçlerine karşı daha güvenceli hale getirilecek.
Artışlar yeniden değerlendirme oranını geçmeyecek
Yeni kanunla birlikte aidat artışına bir tavan getirilmesi ve artış oranının yeniden değerleme oranını geçmeyecek. verebilirliğinin artırılması sağlanacak.
