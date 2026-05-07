Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki hangi kurumun ilk kurulduğundaki adıdır?

Türkiye'de çocuk haklarının korunması ve yardıma muhtaç çocuklara el uzatılması amacıyla kurulan köklü kuruluşların başında gelen Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (eski adıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu - SHÇEK) temelini oluşturmaktadır.
Tarihsel Dönüşüm ve Kuruluş Amacı
Cemiyetin kuruluşu ve bugüne gelişi, Türk sosyal devlet anlayışının gelişimini simgeleyen önemli dönüm noktalarını barındırır:
-
İlk Kuruluş (1917): Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, özellikle savaşlar nedeniyle yetim ve öksüz kalan çocukları korumak amacıyla İstanbul'da kurulmuştur.
-
Ankara'da Yeniden Yapılanma (1921): Kurtuluş Savaşı devam ederken, 30 Haziran 1921'de Ankara'da "Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti" adıyla yeniden organize edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük destek verdiği cemiyet, Milli Mücadele döneminin zorlu şartlarında çocukların bakımını üstlenmiştir.
-
Çocuk Esirgeme Kurumu Dönemi: Cemiyet, 1934 yılında Türkçeleştirme çalışmaları kapsamında "Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu" adını almıştır.
-
Devlet Çatısı Altına Giriş: 1981 yılında devlet kurumuna dönüştürülerek "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu" (SHÇEK) adını almış, 2011 yılında ise bakanlık bünyesine dahil edilmiştir.
Kurumun Önemi
"Etfal" kelimesi Arapça "tıfl" (çocuk) kelimesinin çoğuludur; dolayısıyla kurumun adı kelime anlamı olarak "Çocukların Korunması Derneği" demektir. Atatürk'ün bizzat desteklediği bu yapı, Cumhuriyet'in çocuklara verdiği değerin en somut örneğidir. Günümüzde bu miras, devlet koruması altındaki çocukların eğitimi, barınması ve sosyal gelişimi için yürütülen geniş kapsamlı hizmetlerle devam etmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi