GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,338 TL
EURO
53,214 TL
STERLİN
61,637 TL
GRAM
6.862 TL
ÇEYREK
11.322 TL
YARIM
22.445 TL
CUMHURİYET
44.286 TL
YAŞAM Haberleri

Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki hangi kurumun ilk kurulduğundaki adıdır?

- Güncelleme Tarihi:

Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki hangi kurumun ilk kurulduğundaki adıdır?

Türkiye'de çocuk haklarının korunması ve yardıma muhtaç çocuklara el uzatılması amacıyla kurulan köklü kuruluşların başında gelen Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (eski adıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu - SHÇEK) temelini oluşturmaktadır.

Tarihsel Dönüşüm ve Kuruluş Amacı

Cemiyetin kuruluşu ve bugüne gelişi, Türk sosyal devlet anlayışının gelişimini simgeleyen önemli dönüm noktalarını barındırır:

  • İlk Kuruluş (1917): Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, özellikle savaşlar nedeniyle yetim ve öksüz kalan çocukları korumak amacıyla İstanbul'da kurulmuştur.

  • Ankara'da Yeniden Yapılanma (1921): Kurtuluş Savaşı devam ederken, 30 Haziran 1921'de Ankara'da "Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti" adıyla yeniden organize edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük destek verdiği cemiyet, Milli Mücadele döneminin zorlu şartlarında çocukların bakımını üstlenmiştir.

  • Çocuk Esirgeme Kurumu Dönemi: Cemiyet, 1934 yılında Türkçeleştirme çalışmaları kapsamında "Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu" adını almıştır.

  • Devlet Çatısı Altına Giriş: 1981 yılında devlet kurumuna dönüştürülerek "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu" (SHÇEK) adını almış, 2011 yılında ise bakanlık bünyesine dahil edilmiştir.

Kurumun Önemi

"Etfal" kelimesi Arapça "tıfl" (çocuk) kelimesinin çoğuludur; dolayısıyla kurumun adı kelime anlamı olarak "Çocukların Korunması Derneği" demektir. Atatürk'ün bizzat desteklediği bu yapı, Cumhuriyet'in çocuklara verdiği değerin en somut örneğidir. Günümüzde bu miras, devlet koruması altındaki çocukların eğitimi, barınması ve sosyal gelişimi için yürütülen geniş kapsamlı hizmetlerle devam etmektedir.                  

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER