Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre otomobiller için standart bir ön plakanın eni ve boyu kaçar santimetre olmalıdır?

Türkiye'de Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 55. maddesi uyarınca, araçlarda kullanılan tescil plakalarının nitelikleri ve ölçüleri kesin kurallarla belirlenmiştir. Otomobiller için standart olarak kabul edilen ön plaka ölçüleri 11x52 santimetre olarak tescil edilmiştir.

Plaka Ölçü Standartları ve Detaylar

Yönetmelik, plakaların sadece boyutlarını değil, üzerindeki karakterlerin ve işaretlerin konumunu da milimetrik olarak tanımlar:

  • Dikdörtgen Standart Plaka (Ön/Arka): Otomobillerde yaygın olarak kullanılan uzun dikdörtgen formdaki plakaların eni 11 cm, boyu (genişliği) ise 52 cm'dir.

  • Kare Formlu Plaka: Aracın tasarımına göre (özellikle bazı arka plaka yuvalarında) kullanılan kareye yakın formdaki plakaların ölçüsü ise 15x24 cm olarak belirlenmiştir.

  • Teknik Özellikler:

    • Plakaların sol tarafında 4x10 cm mavi zemin üzerinde beyaz harflerle yazılmış ülke kodu olan "TR" rumuzu bulunması zorunludur.

    • Plaka üzerindeki harf ve rakamların karakter genişliği, kalınlığı ve aralıkları standartlara uygun (genellikle 7 cm yüksekliğinde karakterler) olmalıdır.

    • Tüm plakalar, gece görüşünü artırmak amacıyla reflektif (yansıtıcı) malzeme ile kaplanmış olmalı ve üzerinde onaylı "dalgalı çizgi" ve "TR" mühürleri yer almalıdır.

Neden Standart Ölçü Kullanılır?

Belirlenen bu ölçüler, trafik denetleme sistemlerinin (EDS, PTS gibi) plakaları hatasız okuyabilmesi ve araçların kimlik bilgilerinin standart bir düzen içinde takip edilebilmesi için kritik önem taşır. Yönetmeliğe aykırı ölçüde veya karakter yapısında plaka kullanımı (APP plaka gibi), araç muayenelerinde "Ağır Kusur" sayılmakta ve trafik denetimlerinde idari para cezası uygulanmasına neden olmaktadır.   

