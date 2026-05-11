12. Yargı Paketi’nin içeriği vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Af düzenlemesine yer verilmeyeceği net bir şekilde ifade edilirken, pakette infaz düzenlemesinin olup olmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 12. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi’nde infaz yasası olacak mı? İşte detaylar...

12. Yargı Paketi'nin önümüzdeki süreçte AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 12. Yargı Paketi, Meclis tarafından onaylanmasının ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların yargılamaların uzamasından şikayeçi olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Vatandaşta adalete karşı olan güven duygusu aslında var ama birkaç örnekten dolayı vatandaşın bir memnuniyetsizliği var. Biz bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Bir kısmını 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşünüyoruz. Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı, kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı? Uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. İl ziyaretlerinde hakim ve savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda Meclis'e gelecek."

12. YARGI PAKETİNDE İNFAZ YASASI OLACAK MI?

12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesine dair soruları yanıtlayan Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi