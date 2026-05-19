Konya’da iş kazası! Elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen olayda 3 kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Vinç elektrik tellerine temas etti
Olay, Kesmez Mahallesi'nde bulunan bir sulama kuyusunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çalışma sırasında vinç elektrik tellerine temas etti. Temas sonrası kamyonun lastikleri yanmaya başlarken, elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken, yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin daha sonra Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.
