Konya’nın bu ilçesi Trabzon’daki ilçelerle kıyaslanıyor!

Konya'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçelerinden Doğanhisar, baharın gelişiyle birlikte adeta yeşile büründü. İlçede ortaya çıkan manzaralar, Karadeniz'i aratmıyor. Özellikle yoğun yeşil dokusu, serin havası ve doğal alanları nedeniyle Doğanhisar, Trabzon'daki birçok ilçe ile kıyaslanıyor.
Baharla birlikte doğa canlandı
Kış aylarının ardından havaların ısınmasıyla birlikte Doğanhisar'da doğa yeniden canlandı. İlçenin farklı noktalarında görülen yemyeşil alanlar, ağaçlarla kaplı tepeler ve doğal su kaynakları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bahar aylarında ilçeye gelen ziyaretçiler, doğanın sunduğu sakin atmosferin tadını çıkarıyor.
Göletler ilçeye ayrı bir güzellik katıyor
Doğanhisar'da bulunan göletler de ilçenin doğal yapısını tamamlayan önemli noktalar arasında yer alıyor. Özellikle bahar döneminde su seviyelerinin yükselmesiyle birlikte gölet çevresinde etkileyici manzaralar oluşuyor. İlçenin doğal dokusuyla birleşen bu alanlar, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Doğa tutkunlarının uğraması gereken ilçe!
Şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için Doğanhisar, sakinliği ve doğal atmosferiyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi